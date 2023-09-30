



WhatsApp и Telegram смогут отправлять сообщения в другие мессенджеры

Будущие правила ЕС потребуют от крупнейших сервисов для общения определенного уровня кроссплатформенности, то есть возможности взаимодействия с другими аналогами от конкурентных компаний. Это означает, что не нужно будет регистрироваться в разных мессенджерах – достаточно будет иметь аккаунт в одном. Об этом пишет Engadget.



Предполагается, что можно будет писать сообщения из WhatsApp в Telegram, Signal или Viber, а также наоборот. Конечно, при условии, что все согласятся выполнить новые правила ЕС.



Будущая регулировка направлена ​​на таких гигантов интернета:

Alphabet (Google),

Apple,

Amazon,

Meta,

владельца TikTok ByteDance,

Microsoft,

Samsung.

Ключевым принципом является то, что корпорациям запрещено отдавать предпочтение своим услугам и они должны обеспечивать взаимодействие с третьими сторонами. "Закон о цифровых рынках" преследует цель разрушить монополию их приложений и сервисов (не только мессенджеров), которые вытесняют с рынка конкурентов, не давая развиваться мелким игрокам.



И пока iMessage от Apple пытается найти способ обойти новые требования, заявляя, что ее мессенджер слишком мелок и непопулярен, чтобы попадать под этот закон, Meta, как сообщается, уже начала тестирование новой функции в WhatsApp для Android. Ее заметили в коде обновления v2.23.19.8.



Как пишет WABetaInfo, новая возможность добавляет специальный раздел “Посторонние чаты" для кроссплатформенных диалогов. Страница пока пуста, поэтому увидеть, как это может выглядеть, пока нельзя. Однако это уже свидетельствует о том, что работа в этом направлении идет.



Учитывая такие новости, может возникнуть закономерный вопрос о шифровании. Дело в том, что разные программы поддерживают разный тип шифрования, а некоторые его вообще не имеют. Вероятно, компаниям придется сотрудничать друг с другом, чтобы обеспечить передачу ключей между платформами.

Ожидается, что с марта 2024 г. Meta должна заставить WhatsApp работать с другими посторонними приложениями для обмена сообщениями, такими как Signal и Telegram. Это позволит пользователям этих приложений связываться с людьми в WhatsApp даже если у них нет аккаунта в WhatsApp.