



WhatsApp готовит мощное обновление с необычными функциями

В планах у WhatsApp есть целый ряд супер-функций. Большинство из них появляются в бета-версиях для Android, поэтому их может опробовать любой, скачав сборку из Google Play. Однако есть и такие нововведения, которые тестируются либо внутри компании, либо в узком кругу разработчиков.



Создание стикеров



В 2023 году в мессенджер уже добавили возможность создавать стикеры, перетаскивая объекты из фотографий. Однако разработчики решили не останавливаться на этом и придумали еще один способ делать их самостоятельно, прилагая минимум усилий. Оказывается, скоро можно будет создать стикер в WhatsApp по описанию – прямо как в нейросетях.



Пользователю нужно будет ввести ключевые слова, по которым будет сгенерирована картинка, после чего на экране появится несколько вариантов по выбору. На каждом из них будет отметка, что стикер создан искусственным интеллектом. Источник утверждает, что если какая-нибудь из картинок окажется неприемлемой, можно будет пожаловаться на нее в администрацию мессенджера. Пока функция доступна только в бета-версиях для ограниченного количества пользователей WhatsApp для Android. Первое упоминание о ней было найдено только в середине августа.



Вход в WhatsApp без кода подтверждения



Разработчики решили усилить защиту приложения продвинутым способом – в закрытой бета-версии уже тестируется новая функция Passkey. Это дополнительный уровень защиты, благодаря которому вход будет выполнен только на доверенных устройствах с вашим Google Аккаунтом: полностью виртуальный ключ доступа хранится во встроенном менеджере паролей и доступ к нему осуществляется с помощью биометрии.



Соответственно, украсть его или подсмотреть нельзя, поскольку он хранится в зашифрованном виде, а после авторизации по оттиску открывает доступ к аккаунту, передавая приложению подтверждение, что вход осуществляете действительно вы.



Перевод голосовых сообщений в текст в WhatsApp



Что делает приложение поистине "народным" мессенджером – так это отсутствие подписок и бесплатный доступ ко всем функциям. Разработчики добавили расшифровку голосовых сообщений в текст еще в начале мая, но доступ к ней далеко не у всех бета-тестеров. К тому же сначала ее реализовали только в приложении для iOS, поэтому она может стать эксклюзивом для iPhone после релиза.



При этом функция умеет не только расшифровывать голос, но и переводить содержание на разные языки. Сначала речь шла только об английском для разных стран, из-за чего функция не срабатывала с другими языками, но к моменту выхода их список может пополниться.



Расшифровка голосовых сообщений в WhatsApp будет защищена сквозным шифрованием, осуществляется исключительно на устройстве и не посылается на серверы. Появление функции только в приложении для iPhone вполне понятно – для работы используются API с iOS 16, которые как раз умеют переводить язык в текст автономно.