



WeShoes представляет новую коллекцию меховых кроксов для теплой и уютной зимы

Зимой они разлетаются как горячие пирожки – яркие, модные, удобные, согревающие и очень уютные кроксы на меху. С ними не хочется расставаться ни на минуту, в них можно ходить по дому или в любой момент выйти из дома на прогулку, их можно сочетать с любым трендовым луком, за минуту превращаясь в столичную модницу.



В этом сезоне Crocs создал новую коллекцию меховых клогов и слайдов – особенно яркую и прикольную, сочетающую все цветовые тренды этой осени – от бохо-расцветки тай-дай до праздничных зимних мотивов. В коллекции есть кроксы с блестками, с шармами, с меховыми ремешками, с мехом внутри и снаружи, а есть и вовсе без меха.







В такой обуви вы точно станете звездой вечеринки или самым ярким модным персонажем на вечернем променаде по центру столицы. А о том, как приятно в таких уютных кроксах находиться дома, вам расскажет любой счастливый обладатель меховой пары.







Этой зимой Crocs выпустили и слайды с двумя ремешками и мехом внутри – они и согреют, и настроение поднимут.



Колодка каждой пары кроксов повторяет изгиб ступни, а структурная подошва обеспечивает массажный эффект. Обувь быстро высыхает и не скользит благодаря уникальному материалу крослайт, который разработал и запатентовал бренд. Материал позволяет коже дышать и заботится о здоровье ноги.







Кроксы предпочитают для прогулок многие мировые звезды: Джастин Бибер, Анджелина Джоли, Аль Пачино, Джек Николсон, Брэд Питт, Алисия Сильверстоун, президент Джордж Буш, первая леди Мишель Обама с дочерью, Кейт Миддлтон и многие другие.



Бренд придерживается "зеленой" философии и является Vegan Friendly.











В интернет-магазине WeShoes действуют скидки сайта и на модели новой коллекции. Купленную на сайте сети WeShoes обувь, если она не подошла, можно вернуть в течение 365 дней со дня покупки - в фирменной упаковке и не использованную.



Выбирать на сайте очень удобно - есть подробное описание каждой модели и каждого бренда, перечень размеров и цветов, картинку можно увеличить, чтобы рассмотреть все детали. Подробная и удобная рубрикация не позволит заблудиться среди тысяч моделей обуви и сумок.



WeShoes также имеет более 80 филиалов всей стране, адреса магазинов перечислены на сайте.