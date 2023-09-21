



Weihenstephan приглашает всех на Октоберфест 2023 – праздник пива и живой музыки

С 3 по 5 октября в комплексе Старой железнодорожной станции Тель-Авива («Митхам а-Тахана») уже во второй раз пройдет праздник Октоберфест 2023, организованный старейшей пивоварней в мире Weihenstephan, которая на протяжении веков является гордостью Баварии - родины Октоберфеста. В этом году церемонию открытия фестиваля и откупоривания бочки специального фестивального пива Festbeer проведет посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт.



Пиво — это не просто напиток. Это общение. Это времяпрепровождение. Это новые впечатления от жизни. Пиво сближает людей, делает еду вкуснее, музыку – громче, а нас - немного счастливее.







Именно для этого и придумали Октоберфест — чтобы наслаждаться жизнью, вкусно есть, пить отличное пиво, общаться и радоваться.



И, конечно, проводит ежегодный фестиваль пива в этом году, как и прежде, марка старейшего пива в мире Weihenstephan.



Нефильтрованное пшеничное немецкое пиво Weihenstephan будто создано для израильского вкуса - с утонченной фруктовой сладостью, пышным букетом ароматов и изысканным богатым вкусом.



А те, кто запишется на фестиваль на сайте https://weihenstephan.co.il, смогут стать участниками акции 1+1, купон они получат по мэйлу.







Чего ждать от праздника?



После прошлогоднего успеха любимый немецкий бренд пшеничного пива старейшей пивоварни в мире снова проведет в Израиле Октоберфест по баварским традициям. Каждый год осенью по всей Европе устанавливают гигантские шатры, где собираются люди. Гости праздника пьют пиво, едят традиционные блюда и наслаждаются волшебной атмосферой под музыку, которая веселит не меньше, чем пиво.



В дни праздника Суккот с 3 по 5 октября шатер Октоберфеста будет установлен в комплексе Старой железнодорожной станции Тель-Авива. Он будет работать с 17:00 до 23:00 все эти дни.







В шатре для нас будут открыты продуктовые лавки и буфеты, которые предложат традиционную баварскую еду.



И главное – здесь мы сможем попробовать 4 сорта старейшего пива в мире, включая специальное фестивальное пиво Weihenstephan Festbier, которое варится только раз в году – специально к празднику. Кроме него мы сможем заказать пиво Weihenstephan Vitus, Weihenstephan Hefeweissbier Dunkel и, конечно, классическое Weihenstephan Hefeweissbier.



Для фестиваля специально созданы уникальные стаканы из поликарбоната, которые можно использовать повторно, чтобы сохранить чистоту окружающей среды.







Кстати, бренд Weinstephan продается в Израиле уже два десятилетия и неизменно любим в нашей стране.



Weihenstephan – старейшая в мире пивоварня - на протяжении 975 лет является гордостью Баварии. Пиво Weihenstephan варится только из первоклассного сырья, имеющего официальный сертификат Баварии. Компания прилагает максимальные усилия, чтобы качество потребляемого сырья не менялось на протяжении длительного времени.



(Вход детей до 18 лет только в сопровождении взрослых. Продажа алкоголя разрешена с 18 лет и старше при предъявлении удостоверения личности).

Дополнительная информация на сайте https://weihenstephan.co.il