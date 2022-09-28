



Weihenstephan приглашает всех на Октоберфест 2022

С 11 по 13 октября в комплексе Старой железнодорожной станции Тель-Авива («Митхам а-Тахана») пройдет праздник Октоберфест 2022, организованный старейшей пивоварней в мире Weihenstephan, которая на протяжении веков является гордостью Баварии - родины Октоберфеста.



Пиво — это не просто напиток. Это общение. Это времяпрепровождение. Это новые впечатления от жизни. Пиво сближает людей, делает еду вкуснее, а нас - немного счастливее.



Именно для этого и придумали Октоберфест — чтобы наслаждаться жизнью, вкусно есть, пить отличное пиво, общаться и радоваться.



И, конечно, проводит ежегодный фестиваль пива в этом году, как и прежде, марка старейшего пива в мире Weihenstephan.



Нефильтрованное пшеничное немецкое пиво Weihenstephan будто создано для израильского вкуса - с утонченной фруктовой сладостью, пышным букетом ароматов и изысканным богатым вкусом.

Чего ждать от праздника?

В этом году Октоберфест в Израиле пройдет по баварским традициям. Каждый год осенью по всей Европе устанавливают гигантские шатры, где собираются люди. Гости праздника пьют пиво, едят традиционные блюда и наслаждаются волшебной атмосферой под музыку, которая веселит не меньше, чем пиво.В дни праздника Суккот с 11 по 13 октября шатер Октоберфеста будет установлен в комплексе Старой железнодорожной станции Тель-Авива. Он будет работать с 17:00 до 23:00 все эти дни.В шатре для нас будут открыты продуктовые лавки и буфеты, которые предложат традиционную баварскую еду. Живая музыка будет играть каждый день с 21:00.И главное – здесь мы сможем попробовать 4 сорта старейшего пива в мире, включая специальное фестивальное пиво Weihenstephan Festbier, которое варится только раз в году – специально к празднику. Кроме него мы сможем заказать пиво Weihenstephan Vitus, Weihenstephan Hefeweissbier Dunkel и, конечно, классическое Weihenstephan Hefeweissbier.Кстати, бренд Weinstephan продается в Израиле почти два десятилетия и неизменно любим в нашей стране.Weihenstephan – старейшая в мире пивоварня - на протяжении 975 лет является гордостью Баварии. Пиво Weihenstephan варится только из первоклассного сырья, имеющего официальный сертификат Баварии. Компания прилагает максимальные усилия, чтобы качество потребляемого сырья не менялось на протяжении длительного времени.