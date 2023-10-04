



Вышвырнул в окно: Шварценеггер раскрыл секрет жесткого воспитания детей

Легенда Голливуда Арнольд Шварценеггер был очень строгим отцом, когда воспитывал своих детей.



В этом он признался в шоу Джимми Киммела, поделившись секретом о том, каким строгим порядок был установлен в его дома.



"Мой сын Патрик как-то не заправил постель. Он попросил няню застелить ее, чего ему не разрешали. Я пришел, а кровать заправлена так безупречно, что спросил: "Патрик, ты это сделал?". И он ответил: "Нет, я этого не делал". Я открыл двери, схватил матрас и вышвырнул его с балкона в бассейн", - вспомнил Арнольд.



По словам "железного Арни", в итоге сыну пришлось спускаться вниз, самостоятельно поднимать матрас с подушками в комнату и сделать все, как полагается. Актер отметил, что не позволял своим детям загружать окружающих домашней работой. Они самостоятельно мыли душ, чистили туалет и стирали одежду.