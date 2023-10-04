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Шварценеггер воспитание | Фото: скриншот
04.10.2023 23:15 Алина Груднева

Вышвырнул в окно: Шварценеггер раскрыл секрет жесткого воспитания детей

Легенда Голливуда Арнольд Шварценеггер был очень строгим отцом, когда воспитывал своих детей.

В этом он признался в шоу Джимми Киммела, поделившись секретом о том, каким строгим порядок был установлен в его дома.

"Мой сын Патрик как-то не заправил постель. Он попросил няню застелить ее, чего ему не разрешали. Я пришел, а кровать заправлена так безупречно, что спросил: "Патрик, ты это сделал?". И он ответил: "Нет, я этого не делал". Я открыл двери, схватил матрас и вышвырнул его с балкона в бассейн", - вспомнил Арнольд.

По словам "железного Арни", в итоге сыну пришлось спускаться вниз, самостоятельно поднимать матрас с подушками в комнату и сделать все, как полагается. Актер отметил, что не позволял своим детям загружать окружающих домашней работой. Они самостоятельно мыли душ, чистили туалет и стирали одежду.

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