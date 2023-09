Выпущена монета в честь Елизаветы II с 6000 бриллиантов стоимостью $23 млн

Монета размером с баскетбольный мяч с более чем 6000 бриллиантами была выпущена в Великобритании в честь королевы Елизаветы II в первую годовщину ее смерти.



Артефакт, получивший название “Монета Короны”, был создан Ост- Индской компанией из Мейфэра, чтобы отметить “непреходящее наследие” покойной королевы.



Роскошное ювелирное изделие включает в себя золотую монету весом 1 кг, десять золотых монет по 24 карата и 6426 сертифицированных GIA бриллиантов. Его стоимость оценивается в 18,5 млн фунтов стерлингов (23,1 млн долларов).



Монета призвана объединить ряд добродетелей, которые ассоциируют с покойной королевой и ее правлением – мужество, справедливость, правда, победа, благотворительность и постоянство.



Создатели монеты черпали вдохновение в детализированном куполе собора Святого Павла.

