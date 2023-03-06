



Выйти на пенсию, чтобы учиться: 11-летняя австралийка стала миллионершей

11-летняя австралийка Пикси Кертис утверждает, что зарабатывает не менее 133 000 долларов в месяц, и планирует вскоре “уйти на пенсию” из бизнеса, чтобы сосредоточиться на учебе в школе. Пикси также рассказала, что владеет роскошным Мерседесом, хоть она пока не может водить его.



У Пикси и ее матери есть бизнес под названием Pixie's Pix. Это своего рода виртуальный магазин, где продаются бантики и резинки для волос. Бизнес взлетел с началом пандемии коронавируса, и принес Пикси внушительный доход.



“В течение последних нескольких месяцев мы всей семьей обсуждали планы на бизнес и решили, что три года это было удивительным путешествием, но пришло время сосредоточиться на старшей школе, которая не за горами”, – говорит мать юного бизнес-гения Рокси Кертис. “Магазин Pixie's Pix будет работать, но планируем тратить на него гораздо меньше времени и нервов".



Семья получила немало критики после того, как мать Пикси купила ей Мерседес за 52 000 долларов.



“Для нас очень важно, чтобы дети безопасно добирались до школы и обратно, поэтому и я купила эту машину”, – объясняет Рокси.



Сама Пикси также прокомментировала свой “ранний выход на пенсию”, опубликовав свою фотографию из воспоминаний, объяснив, что она возвращается туда, где все началось.



“Это я маленькая девочка на #pixiesbows. Пора повесить свои игрушечные туфли и вернуться туда, где все началось”, – написала Пикси.