



Выигрышный билет на джекпот $1,35 миллиарда был продан в городке штата Мэн

Организаторы лотереи Mega Millions сообщили в субботу, 14 января, что в штате Мэн был продан билет, выигравший 1,35 миллиарда долларов, второй по величине джекпот в истории США.



“Поздравляем лотерею штата Мэн, которая только что выиграла свой первый в истории джекпот Mega Millions”, – говорится в заявлении директора лотереи штата Огайо Пэта Макдональда, директора Mega Millions. “Это четвертый миллиардный джекпот в истории Mega Millions”.



Выигрышный билет стоимостью 2 доллара с совпадением всех шести номеров был куплен в магазине Hometown Gas & Grill в Ливане, штат Мэн. Владелец билета, личность которого еще не установлена, может выбрать единовременную выплату в размере 723,5 млн долларов или ежегодную выплату в течение 30 лет. Выигрышными номерами джекпота были 30, 43, 45, 46 и 61, а также Power Ball 14.



Джекпот рос с момента его последнего выигрыша 14 октября, когда приз в размере 502 миллионов долларов был разделен между выигрышными билетами в Калифорнии и Флориде. Это второй по величине приз за 20-летнюю историю игры, уступивший лишь 1,537 миллиардам долларов, выигранным в Южной Каролине в октябре 2018 года.



Половина выручки от продажи каждого билета Mega Millions остается в штате, где был продан билет. Деньги идут на поддержку образование, пенсий государственных служащих, а также комиссионные продавцов.