



Выгорела: почему Мадонна угодила в больницу

Певица Мадонна, недавно попавшая в больницу с серьезной бактериальной инфекцией, буквально заморила себя изнурительными репетициями.



Об этом говорится в материале New York Post.



По данным издания, знаменитость, в погоне за молодостью, довела себя до такого состояния, пытаясь конкурировать на музыкальной арене с такими звездами, как Тейлор Свифт и Пинк.



Источники утверждают, что 64-летняя Мадонна не обращала внимания на признаки недомогания, когда готовилась к туру Celebration, который, в конечном итоге, пришлось отложить, поскольку артистка слегла из-за болезни.



"Обратный отсчет был действительно запущен. Мадонна поставила все свои фишки на один номер, которым был этот тур. Она работала сверхурочно, но явно выгорела, и окружающие вежливо напоминали ей, что ей уже не 45, не говоря уже о 25. Ей нужно было идти в ногу со временем. Так сильно давить на себя было очень рискованно", - отмечает источник.