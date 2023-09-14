



Выглядит как инопланетный корабль: В Китае открыли огромный морской научный парк

Морской научный парк “Чжухай Чимелун” открыл свои ворота для публики только в этом месяце и сразу же захватил воображение людей своим футуристическим дизайном, напоминающим корабли инопланетян, изображенные в научно-фантастических фильмах и видеоиграх. Это крупнейший крытый морской научный парк в мире – здесь обитает более 100 000 морских животных примерно 300 видов, а также 100 видов живых кораллов, разделенных на 10 тематических зон.



Длина парка около 650 метров и общая площадь около 400 000 кв. метров. Он может принимать более 50 000 посетителей в день и похвастаться несколькими мировыми рекордами, в том числе самым большим в мире аквариумом и резервуаром с живыми кораллами.



“Чжухай Чимелун” построен компанией Chimelong Group за 1,1 миллиарда долларов, что делает его самым дорогим морским научным парком.