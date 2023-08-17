



Выглядеть моложе: раскрыт секрет королевы Камиллы

Королева Камилла, которая оказалась завязавшей курильщицей со стажем, в свои 76 лет выглядит моложе, благодаря определенным ритуалам красоты.



По данным газеты Еxpress, ее секрет раскрыла эксперт и основатель WOW Facial Клэр Уильямс.



"Помимо косметических процедур, безупречный внешний вид Камиллы обусловлен строгим режимом ухода за кожей, сбалансированной диетой и солнцезащитным кремом", - пояснила эксперт.



В частности, королева-консорт вместе с королем Чарльзом употребляет исключительно органические продукты питания. Более того, она выполняет обязательные косметические процедуры по уходу за кожей по утрам и вечерам. Эксперты не исключают, что она пользуется пилингом и омолаживающими сыворотками перед сном. Более того, солнцезащитным кремом Камилла не пренебрегает даже зимой.