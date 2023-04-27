



Выдано разрешение на продажу молочных продуктов на основе ферментации

Израильской компании выдано разрешение на производство и продажу молочных продуктов, выработанных на основе ферментации.



По данным пресс-службы канцелярии главы правительства, его выдали в соответствии с указанием премьер-министра Биньямина Нетаниягу о развитии сферы производства альтернативного белка в Израиле.



Разрешение выдано при участии министерства здравоохранения, министерства науки и Управления по инновациям.



"Рад сообщить, что впервые в Израиле можно будет производить и продавать молочные продукты из белка неживотного происхождения. Это настоящий прорыв и истинная веха в технологическом лидерстве Государства Израиль", - сказал Нетаниягу.



По его словам, развитие этой технологий принесет Израилю новые возможности в экономике, продовольственной безопасности, борьбе с изменением климата и охране животных.



Уточняется, Нетаниягу объявил 19 апреля в ходе посещения компании Steakholder Foods о том, что израильская компания вскоре получит разрешение на производство и продажу молока неживотного происхождения.



