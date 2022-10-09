



Выбирайте кроссовки правильно – 5 советов профессионалов

Как разобраться в изобилии кроссовок на полках магазинов? Перед вами 5 советов профессионалов по подбору кроссовок для комфорта в израильском климате.



Идете примерять кроссовки? Берите с собой плотные носки, а если вы пользуетесь ортопедическими стельками, возьмите их с собой на примерку - возможно, вам понадобятся кроссовки большего размера.



Берите кроссовки на размер, больше вашего стандартного размера – от большого пальца до носка обуви должно оставаться примерно 1,5 сантиметра.



Выбирайте кроссовки с хорошо вентилируемым сетчатым верхом – это важно для израильского лета. Желательно, чтобы сетчатый материал был мягким в передней части кроссовка, тогда вам будет комфортно и в тонких носках.



Отдавайте предпочтение моделям с акцентированной подошвой. Массивная подошва амортизирует удары при соприкосновении ноги с поверхностью, защищая колени и суставы, она делает стопу более устойчивой, а бег и ходьбу – более безопасными.



Пятка не должна двигаться при ходьбе и беге. Но и не должно ощущаться давление задника на пятку. Задник должен быть жестко зафиксирован и отделан мягким материалом. Стелька в правильных кроссовках должна выниматься.







Новые модели кроссовок учитывают все эти требования, поэтому для себя стоит выбирать самые последние модели признанных профессионалами брендов. Например, недавно вышла новая разработка американского бренда Hoka – модель Mach 5.



Новые Mach 5 — это скоростные и универсальные кроссовки для тренировок и соревнований, которые сочетают в себе низкий вес, динамичность, футуристический дизайн, оптимальную адаптацию к стопе, превосходную отдачу, а также знаменитую амортизацию Hoka. Верх веганский, изготовлен ​​из переработанных материалов. Слой дышащей синтетической ткани, воздушной и легкой, точно адаптированной к стопе. Подошва Profly+ с новым и более легким полимером, обеспечивает высокую амортизацию и торможение в области пятки и свода стопы при приземлении, а также повышенную упругость в передней части подошвы для мощного отталкивания. Жесткая и легкая резина на внешней стороне подошвы обеспечивает отличное сцепление с поверхностью.







Модель Mach 5 была переработана, чтобы предоставить еще больше скорости и динамики на соревнованиях в беге на длинные дистанции вплоть до ультрамарафона и триатлона.



Эти кроссовки еще надежней берегут суставы и делают бег еще более легким, быстрым и безопасным.







Hoka против использования лишних элементов, поэтому все внимание разработчиков сосредоточено на доработке и усовершенствовании пены Eva. Воздушная легкость, мягкость и упругость – ее основные качества. Пена как бы обволакивает стопу и придает стабильность.

«Время летать» - лозунг бренда Hoka дает преставление об ощущениях от бега и прогулок в этих кроссовках.







В Израиле марку Hoka представляет сеть WeShoes.



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