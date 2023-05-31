



Выбираем межкомнатные двери: интерьерные тренды в этом году

Интерьерная мода непостоянна, и каждый год дизайнеры предлагают интересные решения для тех, кто планирует ремонт в одной или нескольких комнатах. Не остаются в стороне и межкомнатные двери – один из ключевых элементов каждого помещения. Итак, какие двери стоит выбирать с учетом актуальных трендов в этом году?



Белая классика



Белый цвет был и остается самым популярным в обустройстве жилых интерьеров. Он отлично вписывается в квартиры любого стиля, особенно в скандинавское и классическое оформление. Белый цвет сочетается с любой палитрой и узорами. Еще одно преимущество белых межкомнатных дверей – визуальное расширение пространство, поэтому такие двери часто устанавливают в квартирах-студиях.



Скрытый монтаж



Еще один интересный тренд – двери скрытого монтажа. Их еще называют невидимками. У данных моделей отсутствуют видимые элементы короба или петель, и они полностью сливаются с поверхностью двери. Их даже можно покрасить в тот же цвет или обклеить обоями, либо покрасить в контрастный цвет.



https://www.youtube.com/channel/UCroAsVZISk1qtF658R-cxWA/videos



Без лишних элементов



Сопутствующий тренд – двери в стиле минимализм, с гладким полотном без каких-либо элементов, витражей и вставок. Популярные цвета для таких дверей – матовые серый, черный, белый. Они подходят не только для квартир, но и офисов, не отвлекая внимание от акцентных предметов интерьера.



Фактура природных материалов



Долгоиграющий тренд, который популярен уже более 10 лет – предметы интерьера, имитирующие природные материалы. В контексте межкомнатных дверей – это или дерево, от светлых пород до угольно-черной и красной древесины, либо имитация натурального камня. Обратите внимание, что кроме имитации с помощью ПВХ-пленок, производители предлагают двери из массива или покрытые натуральным шпоном.



Стеклянные двери и витражи



Стеклянные двери, с матовым или прозрачным стеклом, а также двери с витражными рисунками, подойдут квартирам в стиле модерн и хай-тек. Опционально такие двери могут быть с металлическим обрамлением или вовсе без него. Классическое решение, деревянные двери со стеклянными вставками, тоже пользуются стабильным спросом многие годы.



Где посмотреть каталог и заказать двери



Желательно покупать двери у крупных поставщиков, которые сотрудничают с отечественными производителями. Например, в онлайн магазине «Маркет Двери» или в одном из наземных филиалов сети. В каталоге магазина представлено более 5000 межкомнатных дверей с возможностью доставки и установки в Киеве и других городах страны.

