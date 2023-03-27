



Вузы и Бен-Гурион отменяют забастовку

В Израиле продолжают отменять общенациональную забастовку в рамках протеста против правовой реформы.



Руководители университета объявили, что после заявления премьер-министра Биньямина Нетаниягу об отсрочке принятия законопроектов, высшие учебные заведения 28 марта будут работать в обычном режиме.



"Мы ожидаем, что будущее законодательство относительно правовых изменений будет принято посредством широкого консенсуса", - сказано в заявлении.



В свою очередь, международный аэропорт Бен-Гурион также возвращается в нормальной работе.



Ранее об отмене забастовки также объявили органы местной власти, в системе здравоохранения и в Гистадруте.





