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Вузы и Бен-Гурион отменяют забастовку
27.03.2023 21:15 Алина Груднева

Вузы и Бен-Гурион отменяют забастовку

В Израиле продолжают отменять общенациональную забастовку в рамках протеста против правовой реформы.

Руководители университета объявили, что после заявления премьер-министра Биньямина Нетаниягу об отсрочке принятия законопроектов, высшие учебные заведения 28 марта будут работать в обычном режиме.

"Мы ожидаем, что будущее законодательство относительно правовых изменений будет принято посредством широкого консенсуса", - сказано в заявлении.

В свою очередь, международный аэропорт Бен-Гурион также возвращается в нормальной работе.

Ранее об отмене забастовки также объявили органы местной власти, в системе здравоохранения и в Гистадруте.


 

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