



Вупи Голдберг высмеяла "культ" Трампа: проблемы с папочкой

Вупи Голдберг и ее коллега Джой Бехар высмеяли ярых сторонников экс-президента США Дональда Трампа.



Это произошло во время беседы с экс-помощницей политика Алиссой Фара Гриффин и бывшей сотрудницей Белого дома Кэссиди Хатчинсон в эфире их телешоу The View на телеканале ABC.



Хатчинсон когда-то утверждала, что "словит пулю" за Трампа. А Гриффин когда-то думала, что обожает этого человека, который имеет "огромную власть над людьми".



Ведущие в ответ сказали: "Это культ. Разве вы не осознавали, что состояли в секте? Многие из этих людей чувствуют, что у них проблемы с отцом. Многие из них следуют за папой и говорят: "Скажи мне, что делать, папочка", - посмеялись они, вызвав аплодисменты в зале.