



Вупи Голдберг стала на защиту "Дома дракона" и "Колец власти"

Американская актриса Вупи Голдберг стала на защиту сериалов "Дом дракона" и "Властелин колец: Кольца власти", которые были раскритикованы фанатами за "неканоничность" и присутствие в шоу темнокожих персонажей.



Она посоветовала "интернет-троллям" найти работу и переключить внимание на что-то другое.



"Обращаюсь ко всем ненавистникам. Вы ведь в курсе, что хоббиты, эльфы, гномы, драконы… — это все вымышленные существа, которых нет в реальной жизни? Так объясните, почему темнокожие актеры не могут сыграть вымышленных персонажей в вымышленной вселенной?!.. Я бы посоветовала тем, кого слишком беспокоят темнокожие хоббиты, найти работу и переключить внимание", - ответила Голдберг хейтерам.