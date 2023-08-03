



Вупи Голдберг сделала неожиданное признание о браке

Американская комедийная актриса Вупи Голдберг никогда не хотела бы выходить замуж.



По данным The Daily Mail, такое признание трижды разведенная знаменитость сделала в интервью The View.



По словам Голдберг, она каждый раз, когда разводилась, чуть ли не плясала от счастья. В последний раз она была замужем за Лайлом Трахтенбергом, который сыграл в фильме "От заката до рассвета". Их брак развалился в 1995 году.



"Я танцевала и скакала. Я была так счастлива выбраться из всего этого", - подчеркнула актриса.



По словам знаменитости, к тому моменту она чувствовала, что их совместная жизнь является "скучной и дорогой".

