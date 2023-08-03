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Вупи Голдберг сделала неожиданное признание о браке
03.08.2023 13:49 Алина Груднева

Вупи Голдберг сделала неожиданное признание о браке

Американская комедийная актриса Вупи Голдберг никогда не хотела бы выходить замуж.
 
По данным The Daily Mail, такое признание трижды разведенная знаменитость сделала в интервью The View.
 
По словам Голдберг, она каждый раз, когда разводилась, чуть ли не плясала от счастья. В последний раз она была замужем за Лайлом Трахтенбергом, который сыграл в фильме "От заката до рассвета". Их брак развалился в 1995 году.  
 
"Я танцевала и скакала. Я была так счастлива выбраться из всего этого", - подчеркнула актриса.
 
По словам знаменитости, к тому моменту она чувствовала, что их совместная жизнь является "скучной и дорогой".
 

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