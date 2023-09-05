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Вуди Аллена освистали на красной дорожке
05.09.2023 09:13 Алина Груднева

Вуди Аллена освистали на красной дорожке

Появление голливудского режиссера Вуди Аллена на ежегодном Венецианском кинофестивале вызвало неоднозначную реакцию.

Мероприятие проводилось вечером, 4 сентября, в северной Италии.

В частности, 87-летнего режиссера освистали на премьере его нового фильма "Великая ирония". Его сопровождали и поддерживали его супруга Сун-И Превин и их приемные дочери Манзи Тио и Беше.

Первый официальный показ его фильма был омрачен освистыванием обвинений на фоне обвинений в отношении того, что он изнасиловал свою приемную дочь Дилан Фэрроу. Режиссер выглядел элегантно в черном смокинге, белой классической рубашке и галстуке-бабочке.  

Выступая на пресс-конференции, Аллен признал, что ему всю жизнь очень везло и он не сталкивался с обвинениями в том, что делал что-то плохо.

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