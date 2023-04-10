



Вторжение “НЛО”: в маленькой деревне якобы обнаружили труп инопланетянина

“Реальный нопланетянин“ был найден мертвым в маленьком городке в Южной Америке, но его тело уже таинственным образом исчезло, сообщает Irishmirror.



Странный инцидент произошел в маленьком городке Уарина, Ла-Пас, в Боливии. Местные жители сфотографировали черный труп, похожий на инопланетянина, лежащий в канаве. Но к их удивлению тело таинственным образом исчезло в начале этого месяца.



Остается неясным, убрал ли коварный оппортунист “чужой труп” или его инопланетные приятели передали его на борт своего “НЛО”, прежде чем совершить межгалактическое бегство.



За две ночи до того, как мертвый инопланетянин был найден, жители якобы засняли жуткий зеленый свет в ночном небе, который, по их мнению, был космическим кораблем пришельцев.



Они утверждали, что тогда видели многочисленные фигуры, бегающие по темным улицам. Жители деревни сказали, что таинственные существа были очень маленькими, и сравнили их с гоблинами.



А эксперт по НЛО Хуан Карлос Альяга сказал: “Они прислали мне фотографии того, что это было. Это существо, свернувшись калачиком. Не было возможности провести более подробное расследование, но это заставит нас заметить, что если это существо умерло, возможно, будет найдено небольшое кладбище этих существ”.



Он добавил, что “жители все об этом знают”, и сказал, что разберется в этом вопросе.



Вмешались и местные власти, которые, как сообщается, попросили жителей деревни не слишком много говорить о предполагаемом визите инопланетян в это время.



