



ВСУ: На момент деоккупации в Ровнополе мирных не было

Как сообщал Mignews, военнослужащие 31-й механизированной бригады ВСУ опубликовали видео из освобожденного от российской оккупации поселка Ровнополь (Волновахский район Донецкой область).



Спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил, что в поселке Ровнополь на момент деоккупации украинскими Силами обороны ни одного мирного жителя не было.



"В Ровнополе не было ни одного гражданского, поскольку, по большому счету, населенный пункт разрушен почти до основания. Еще большая проблема, что со всех сторон поселок был окружен минными полями очень сложного характера. Инженерные войска пробили коридор и, собственно, таким способом произошла деоккупация. Сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия", – отметил спикер.



