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Вступил в силу закон о хамец: как выглядит запрет в больницах
02.04.2023 20:04 Евгения Маркова

Вступил в силу закон о хамец: как выглядит запрет в больницах

После принятия Кнессетом закона о хамеце больница Рамбам в Хайфе готовится ограничить употребление квасных продуктов пациентами и членами их семей на территории клиники во время Песаха. Больница разместила большой информационный щит на входе в медицинский центр.

Знак разъясняет посетителям новый закон на четырех языках и призывает посетителей быть внимательными к тем, кто соблюдает кошерность, и не проносить хамец на территорию больницы. Несмотря на то, что это соответствует новому закону, больница ясно дала понять, что не будет обыскивать пациентов и посетителей и не будет "принуждать" их не употреблять хамец на территории больницы.
 

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