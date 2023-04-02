



Вступил в силу закон о хамец: как выглядит запрет в больницах

После принятия Кнессетом закона о хамеце больница Рамбам в Хайфе готовится ограничить употребление квасных продуктов пациентами и членами их семей на территории клиники во время Песаха. Больница разместила большой информационный щит на входе в медицинский центр.



Знак разъясняет посетителям новый закон на четырех языках и призывает посетителей быть внимательными к тем, кто соблюдает кошерность, и не проносить хамец на территорию больницы. Несмотря на то, что это соответствует новому закону, больница ясно дала понять, что не будет обыскивать пациентов и посетителей и не будет "принуждать" их не употреблять хамец на территории больницы.

