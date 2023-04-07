



Вставший на ноги звезда Marvel: я потерял много костей и плоти

Недавно выздоровевший актер из киновселенной Marvel Джереми Реннер рассказал об аварии со снегоочистителем, в которую он попал 1 января.



Он тогда был тяжело ранен и попал в реанимацию, где ему пришлось пережить несколько сложных операций.



В интервью ABC News он впервые публично рассказал о восстановлении и пугающем опыте, когда у него было переломано более 30 костей.



"Я потерял много плоти и костей в этом чудовищном опыте", - признался актер.



По словам Реннера, он все еще в шоке от того, что ему пришлось пережить. Он признался, что, будучи в больнице, на языке жестов пришлось сказать своей семье, что "ему жаль".



Он также рассказал со слезами на глазах, что даже написал своим близким прощальное письмо на телефоне, думая, что не выживет.

