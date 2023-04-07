Новости » Life Style
Вставший на ноги звезда Marvel: я потерял много костей и плоти
07.04.2023 16:27 Алина Груднева

Вставший на ноги звезда Marvel: я потерял много костей и плоти

Недавно выздоровевший актер из киновселенной Marvel Джереми Реннер рассказал об аварии со снегоочистителем, в которую он попал 1 января.

Он тогда был тяжело ранен и попал в реанимацию, где ему пришлось пережить несколько сложных операций.

В интервью ABC News он впервые публично рассказал о восстановлении и пугающем опыте, когда у него было переломано более 30 костей.

"Я потерял много плоти и костей в этом чудовищном опыте", - признался актер.

По словам Реннера, он все еще в шоке от того, что ему пришлось пережить. Он признался, что, будучи в больнице, на языке жестов пришлось сказать своей семье, что "ему жаль".

Он также рассказал со слезами на глазах, что даже написал своим близким прощальное письмо на телефоне, думая, что не выживет.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы