



Вставные зубы Уинстона Черчилля "улетели" с аукциона



Аукционная компания Cotswold Auction Company, которая занималась продажей, сообщила, что зубы были "смели" за 18 000 фунтов стерлингов, что более чем в два раза превышает рекомендованную цену в 8 000 фунтов стерлингов.



Черчилль, который провел Британию через Вторую мировую войну, сменив Невилла Чемберлена на посту премьер-министра в 1940 году, страдал от проблем с зубами большую часть своей жизни и потерял несколько зубов в 20 лет.



Предполагается, что для него было изготовлено до четырех комплектов зубов, и по крайней мере один из них был похоронен вместе с ним, сообщает Guardian.