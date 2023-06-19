



Всего 114 шекелей в месяц за высокоскоростной интернет!

«Максимум» - ваш русскоязычный интернет-провайдер в Израиле



*3554- звоните прямо сейчас: обслуживание на русском языке 24/7.

https://isp-max.com





В Израиле существует много интернет-провайдеров, но наша компания отличается от других тем, что специализируется на обслуживании русскоязычных жителей Израиля, а также новых репатриантов и пожилых людей, которые нуждаются в качественном интернет-подключении и помощи с компьютерными проблемами. Мы предоставляем быстрый и надежный интернет на инфраструктуре от компании Безек.



Но это еще не все! В Isp-max мы также предлагаем широкий спектр услуг по обслуживанию компьютеров. Наша команда профессиональных техников имеет большой опыт в чистке, ремонте и обслуживании компьютеров удаленно. Мы также предоставляем комплексную антивирусную защиту. Устанавливая антивирус на сам роутер, мы обеспечиваем безопасность всех устройств, которые подключены к интернету.

А при установке IP-телевидения (интернет-телевидение), вы получаете доступ к отдельному порталу, чтобы трансляция шла без задержек и остановок.



Наши тарифные планы и услуги подходят для всех бюджетов. Мы предлагаем различные пакеты интернета и телевидения, чтобы каждый мог выбрать то, что ему нужно. Мы также предоставляем выгодные акции и скидки для пенсионеров и новых репатриантов.



Пакет 1: Скорость интернета до 200 Мега

шек. – стоимость инфраструктуры и провайдера.

49 шек. на 36 месяцев – роутер и планшет Самсунг*



Пакет 2: Скорость интернета до 1000 Мега

шек. – стоимость инфраструктуры и провайдера.

49 шек. на 36 месяцев – роутер и планшет Самсунг*

*До окончания мероприятия



Наш русскоязычный отдел обслуживания (тел. *3554) работает круглосуточно 7 дней в неделю, к нам не нужно долго дозваниваться, как в другие компании.



Наше основное преимущество — это качество обслуживания, и мы гордится тем, что предоставляем высококачественный сервис и техническую поддержку для всех наших клиентов. Мы всегда готовы вам помочь!

Устанавливаем роутеры ведущих компаний на рынке оптоволокно Tipi link и Tenda.



Свяжитесь с нами уже сегодня, чтобы узнать больше о наших услугах и получить консультацию от наших экспертов!



Мы готовы помочь вам в любое время дня и ночи. https://isp-max.com - ваш интернет-провайдер «Максимум» интернет-услуг и технической поддержки в Израиле!



Телефон *3554





*На правах рекламы

