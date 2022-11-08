



Все золото. Статик на безумной вилле в Кейсарии



На этой неделе Статик начал работу над своим первым сольным альбомом, и чтобы сконцентрироваться на задаче, он на месяц поселился на роскошной вилле в Кейсарии. Для отдыха и расслабления певцу и его друзьям будут доступны джакузи, сауна, кинозал, бассейн и другие удовольствия.



Человеку не очень хорошо быть одному, но когда он один на вилле в Кейсарии - это совсем другая история. Статик, который начал работу над своим первым альбомом без своего бывшего партнера Бен Эль Табори, делает это на вилле Инбал, и, судя по гостям, которые приезжают к нему в его творческий лагерь ("Creative Camp") - и особенно по фотографиям виллы - кажется, что время проходит для него приятно.



Он принимает гостей, которые помогают ему в работе, например, молодую певицу Одию, своего музыкального партнера продюсера Джордана Пелега (Жорди), автора хитов Рона Битона и создателей Tringel, Итая Шимони и Дор Галя, на роскошной вилле, арендованной для мини- реалити-шоу, раскрывающего жизнь в тени вдохновения. Для того чтобы сосредоточиться на творчестве 24 часа в сутки 7 дней в неделю, не отвлекаясь ни на что, и иметь возможность разбудить Жорди посреди ночи, если у него вдруг появится идея, в его распоряжении семь прекрасно оборудованных апартаментов, кинозал, сауна, джакузи, снукер, массажная кровать и, конечно же, бассейн.



Белая вилла выполнена в европейском стиле и окружена забором из черного железа и двором с оливковыми деревьями. Перед ней находятся балконы со скульптурными перилами и высокая темная входная дверь. Внутри пол покрыт песочного цвета покрытием с глянцевой отделкой, а общее пространство включает гостиную, столовую и кухню.



