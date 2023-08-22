



"Все загажено в этой стране". Актриса возмущена поездкой на скоростном трамвае



Через несколько дней после запуска скоростного трамвая актриса Шира Наор захотела отметить это событие прокатиться в неопределенном направлении. Но ожидания оказались слишком высоки и оторваны от реальности, потому что вскоре она поделилась негативным впечатлением и неприятным опытом, полученным от поездки.



Возмущенная Наор пишет:"Почему здесь уже все загажено, эскалаторы не работают, лифт задерживается, станция открыта один день, как такое может быть?": "Все кричат, никто ничего не знает, куда идти, поезд стоит уже пятнадцать минут и не отправляется, почему в этой стране все должно быть сломано", и добавила: "Я тоже только что села, не знаю, куда ехать".



Если этого было недостаточно, то на нее упал и электрический велосипед, и она добавила позже, что "саунд тоже шокирует - такое впечатление, что вокруг витают духи призраков, как будто я в парке развлечений", после нескольких остановок она сошла и с удивлением увидела, что находится всего лишь на улице Линкольн в Тель-Авиве, что не очень далеко от ее дома. И она написала: "Не могу поверить, что я только на Линкольне, всю это я могла бы проехать здесь на велосипеде 40 минут назад". Она подвела итог разочаровывающему опыту: "Я переезжаю за границу, я просто решила прямо сейчас".