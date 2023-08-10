



Все вкусы мира в ресторане шефа Джинус

На фоне кулинарных предложений набережной нижнего города Хайфы восходит новая, уникальная звезда — ресторан шефа Джинуса. Здесь вас ожидает захватывающее кулинарное путешествие через три любимых кухни: итальянскую, американскую и южноамериканскую. От этого опыта вы унесете с собой удачное сочетание вкусов, классических блюд с оригинальными нотками и непередаваемую атмосферу путешествия за границу.





С недавнего времени на кулинарной карте нижнего города Хайфы появился невероятный ресторан, который непохож ни на что другое. Здесь предлагается настоящее кулинарное путешествие в мире вкусов. Речь идет о ресторане шефа Джинуса, который является настоящим фьюжн-заведением, предлагая своим гостям меню, состоящее из трех популярных и узнаваемых кухонь по приемлемым ценам: итальянской, американской и южноамериканской. Каждый раздел меню включает в себя блюда, характерные для определенной страны, однако каждое из них исполнено с неотразимым творческим штрихом шеф-повара.



Молодой и талантливый шеф-повар Дженан Селиман, всего 26 лет, начал свой путь в кулинарии в кафе "Альберто" в Тель-Авиве восемь лет назад. Его кулинарные интересы разнообразны: от итальянской кухни до французской и выпечки без глютена. С тех пор он приобрел множество дипломов и опыта, и сейчас его талант проявляется в ресторане шефа Джинуса. Его выбор этого концепта объясняется его страстью к этим кухням и его профессиональными амбициями. Для него это не первый опыт ресторанного бизнеса. После работы в ресторане "Бальдана" в своей деревне, он решил создать ресторан с доставкой, предлагающий разнообразные блюда высокого уровня. Этот опыт оказался весьма успешным. Меню ресторана Джинус разделено на три разных страны, и каждый из разделов включает в себя представителей различных кухонных культур.



В итальянском разделе меню вы сможете отведать блюда, такие как Салат Капрезе, Тартар из говядины, Креветки Кроветто и равиоли Палермо. В американском разделе вы найдете такие популярные блюда, как Креветки Динамит, Чили Чураско и Бургер Алешиа. А южноамериканская кухня поразит вас блюдами, такими как Тако с креветками, Чораско, Коктейль с креветками и стейком из Аргентины. Каждый ингредиент отобран с особым вниманием, и часть из них даже импортирована из стран происхождения данных кухонь. Блюда готовятся с любовью, и даже особые соусы приготавливаются на месте. Внутреннее убранство ресторана приятное, и задний план поддерживается латиноамериканской музыкой, создавая атмосферу настоящего путешествия.



Ресторан шефа Джинус расположен по адресу: улица Ханамаль 27, нижний город Хайфы. Часы работы: Воскресенье-Среда: 12:00-23:00; Четверг-Суббота: 12:00-24:00. Для бронирования столика звоните по номеру: 04-8574432.

