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Все условия популярной партнерки 1xBet
01.09.2023 15:49 Мignews.com

Все условия популярной партнерки 1xBet

Из-за разнообразия способов для заработка в интернете неопытным вебмастерам бывает сложно определиться, что выбрать. Однако отзывы на независимых ресурсах свидетельствуют, что партнерские программы остаются самыми надежными вариантами для монетизации. С партнеркой http://1xbetaffiliates.net/ru/ от букмекера 1хБет вы легко сможете выйти на стабильный пассивный доход. Это компания с отличной репутацией, которая заинтересована в рекламном сотрудничестве на долгосрочной основе. После заключения договора с БК, ее агенту еженедельно выплачивается гонорар. К тому же, он может рассчитывать и на другие преимущества:

  • высокую комиссию с первого дня работы;
  • промокоды для бонусов, которыми может воспользоваться аудитория партнера;
  • пожизненная выплата комиссии со всех продуктов букмекера;
  • удобный личный кабинет с инструментами статистики для контроля работы;
  • готовые рекламные материалы;
  • сопровождение профессионального менеджера и круглосуточный доступ к саппорту.
Партнеру нужно рекламировать акции, новые продукты, популярные события на сайте конторы. Также нужно рассказывать о преимуществах ставок на ее сайте и стимулировать аудиторию переходить на него, регистрироваться и начинать ставить. Реклама будет интересна не только спортивным болельщикам, ведь БК предлагает ставки на другие категории событий, интересные игры и так далее. Поэтому реклама всегда будет востребованой, а вы сможете выйти на высокий гонорар.

С чего формируется заработок в партнерке

Агент получает свои выплаты за всех пользователей, которые зарегистрировались на сайте БК и начали ставить с его подачи. Фиксировать это позволяют реферальные ссылки и промокоды. Партнерка 1xBet гарантирует пожизненные выплаты, ведь на счет агента приходит комиссия за все время, пока беттер делает ставки на сайте: год, два и больше.

На первых порах вы получите 15% от дохода БК, однако со временем суммы пересматриваются и вскоре могут дойти до максимального значения в 40%. Выплата гонорара абсолютно прозрачна: достаточно настроить еженедельные автоначисления и выбрать платежный способ из десятков доступных.

Стать официальным партнером БК можно после регистрации – заполнения специальной формы на сайте программы. Сразу после утверждения заявки вы сможете открыть свой кабинет, получить необходимые инструменты для работы и начать рекламировать качественный продукт.
 

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