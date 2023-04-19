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"Все настоящее": Киркоров продемонстрировал увеличенные ягодицы
19.04.2023 12:08 Алина Груднева

"Все настоящее": Киркоров продемонстрировал увеличенные ягодицы

"Король" российской эстрады Филипп Киркоров, выступая в облегающем наряде в Санкт-Петербурге, продемонстрировал увеличенные ягодицы.

Об этом пишет StarHit.

В сети сразу же начали распространять слухи о том, что, либо Филипп Бедросович увеличил себе ягодицы путем хирургического вмешательства, либо подложил поролон.

За кулисами журналист спросил у него, настоящие ли это формы, на что Киркоров ответил: "У меня все настоящее". Он даже разрешил себя потрогать.
 

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