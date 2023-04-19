"Все настоящее": Киркоров продемонстрировал увеличенные ягодицы
"Король" российской эстрады Филипп Киркоров, выступая в облегающем наряде в Санкт-Петербурге, продемонстрировал увеличенные ягодицы.
Об этом пишет StarHit.
В сети сразу же начали распространять слухи о том, что, либо Филипп Бедросович увеличил себе ягодицы путем хирургического вмешательства, либо подложил поролон.
За кулисами журналист спросил у него, настоящие ли это формы, на что Киркоров ответил: "У меня все настоящее". Он даже разрешил себя потрогать.