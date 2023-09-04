



Все хочет забрать: Сын Градского назвал вдову меркантильной

В конце ноября будет вторая годовщина смерти артиста, а в Тверском суде идут слушания по иску, который старший сын музыканта Даниил подал против 38-летней вдовы Градского – Марины Коташенко. Пока артист был жив, он пресекал все конфликты, но когда его не стало, началась открытая конфронтация.

Претензии лежат в финансовой плоскости – Даниил уверен, что Марина специально спрятала часть денег и ценных вещей, чтобы они не стали общим наследством. Вдову он считает “меркантильной женщиной” и готов это доказать.



По словам Даниила, его 72-летний отец “умирал в одиночестве”, все это молодой жене” было наплевать на его здоровье и состояние”.



“За все три месяца, что отец, можно сказать, умирал дома, Марина Владимировна ночевала там один раз. Она абсолютно не тихая девушка, вы ее не видели в суде? Она общается очень уверенно, очень нагло. Она как боярыня такая”, – рассказал Градский-младший каналу НТВ.



Сам Градский планировал поделить наследство поровну между новой семьей и старшими детьми. Но в дело вмешалась Ольга Фартышева, предыдущая жена певца. Она тоже потребовала свою долю, которую не получила при разводе. Теперь суд учитывает и ее интересы. И пока идет спор сторон, никто не намерен уступать ни на рубль.



“Папа собирался, как Король Лир, половину отдать новой семьей, половину – старой. Коташенко все хочет забрать”, – рассказывает Даниил.

Бороться есть за что – в собственности у музыканта было два особняка, три квартиры в центре Москвы, девять загородных участков, счета и две машины. Общая стоимость наследства более одного миллиарда рублей. Теперь ключи от машин у Коташенко. Она же заняла загородные дома. А Даниил разбирается в творческом наследии.

