



Все больше людей в мире подвержены риску сердечной недостаточности

До 2% взрослых в Европе, Северной Америке и Израиле вероятно, имеют сердечную недостаточность, которая сопряжена с высоким риском дополнительных серьезных осложнений и смерти. Такая высокая распространенность, связанные с ней риски для здоровья и затраты требуют принятия срочных мер, считают исследователи из Академии медицинских наук.



Новые оценки были основаны на цифровых медицинских записях по 11 странам и опубликованы онлайн в журнале Heart. Ученые провели исследование сердечной недостаточности CardioRenal and Metabolic Disease (CaReMe) для оценки распространенности, основных неблагоприятных исходов и затрат для Швеции, Норвегии, Великобритании, Бельгии, Германии, Швейцарии, Италии, Испании, Португалия, Израиля и Канады.



Сердечная недостаточность в широком смысле определялась как любой зарегистрированный диагноз сердечной недостаточности, а в строгом смысле - как необходимость госпитализации в связи с этим состоянием. Средний возраст пациентов в исследовании составил 75 лет; 45% из них - женщины.



Около 42% пациентов с сердечной недостаточностью имели сохраненную фракцию выброса левого желудочка. Почти половина (49%) пациентов с сердечной недостаточностью имели ишемическую болезнь сердца; 44% - нерегулярный сердечный ритм и чуть более трети (34,5%) - диабет. Среди 170 000 человек с сердечной недостаточностью, у которых была измерена функция почек, половина имела хроническую болезнь почек средней и тяжелой степени.



На основании полученных данных исследователи подсчитали, что распространенность сердечной недостаточности среди взрослых составила 2% при применении широкого определения и 1% при применении строгого определения по всем 11 странам и более чем 32 миллионам человек.



Самый высокий показатель распространенности (широкое определение) был в Португалии (чуть менее 3%); самый низкий - в Великобритании (почти 1,5%). Риск ежегодной госпитализации был самым высоким для людей с сердечной недостаточностью и хронической болезнью почек (19%) и более низким для людей с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как инфаркт (3%), инсульт (2%) и заболевания периферических артерий (1%). Ежегодный уровень смертности составил 13%.



Эти цифры указывают на то, что профилактическое лечение должно быть направлено в первую очередь на то, чтобы остановить ухудшение сердечной недостаточности и функции почек, говорят исследователи.



Затраты на стационарное лечение, которые были получены по шести странам и 462 825 пациентам, были самыми высокими для тех, кто страдал как сердечными, так и почечными заболеваниями, и выше, чем затраты, вызванные ишемической болезнью сердца и инсультом.



Сердечная недостаточность поражает миллионы людей во всем мире, но ожидается, что число случаев заболевания будет расти по мере старения населения и улучшения диагностики, отмечают они. Это дорогостоящее заболевание: в Европе и США на его лечение выделяется от 1 до 2% годового бюджета здравоохранения.



Это было обсервационное исследование, и исследователи отмечают, что результаты не могут быть применимы к другим расам или людям с другими ресурсами и доступом к здравоохранению.



