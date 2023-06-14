



Все больше людей выбирают новости в TikTok, а не в традиционных СМИ

Число людей во всем мире, которые изначально получают доступ к новостям через веб-сайт или приложение, сократилось на 10 пунктов с 2018 года, и более молодые группы предпочитают получать доступ к новостям через социальные сети , поиск или мобильные приложения, пишет Reuters.



Аудитория уделяет больше внимания знаменитостям, влиятельным лицам и деятелям социальных сетей, чем журналистам на таких платформах, как TikTok , Instagram и Snapchat, говорится в ежегодном отчете о цифровых новостях Института изучения журналистики Reuters. TikTok — самая быстрорастущая социальная сеть, отмечается в отчете, которую используют для получения новостей 20% людей в возрасте от 18 до 24 лет, что на 5% больше, чем в прошлом году.



“Нет никаких разумных оснований ожидать, что те, кто родился в 2000-х годах, вдруг предпочтут старомодные веб-сайты, не говоря уже о вещании и печати, просто потому, что они стареют”, — заявил директор Института Расмус Нильсен в отчете, который основан на онлайн-опросе примерно 94 000 взрослых, проведенном на 46 рынках, включая США.



Менее трети респондентов опроса заявили, что выбор историй на основе их предыдущего потребления — это хороший способ получить новости, что на 6% меньше, чем в 2016 году. Тем не менее люди по-прежнему предпочитают, чтобы их новости выбирали алгоритмы, а не редакторы или журналисты.



За последний год доверие к новостям упало на 2%, что свело на нет успехи, достигнутые во многих странах на пике пандемии коронавируса. В среднем 40% людей говорят, что в основном доверяют большинству новостей. В Соединенных Штатах доверие к новостям выросло на 6%, до 32%, но остается одним из самых низких показателей в опросе.



56% людей говорят, что они беспокоятся о том, чтобы определить разницу между реальными и фальшивыми новостями в Интернете, что на 2% больше, чем в прошлом году.



Опрос показал, что 48% людей говорят, что они очень интересуются новостями, по сравнению с 63% в 2017 году.



