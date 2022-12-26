



Время волшебных сказок

Эти декабрьские дни приносят много радости малышам и взрослым. Зажигаются ханукальные свечи, поются песни, самозабвенно поедаются ароматные пончики, пекутся хрустящие латкес и крутится без устали волчок-севивон. А вместе с тем, наряжаются ёлки, светятся гирлянды, готовятся подарки и мы читаем, укрывшись теплым пледом, добрые новогодние сказки, под которые так сладко засыпать.



И пока малыш спит, можно выбрать для него новую книжку. Какую? Вот что советует нам любимый книжный магазин “Исрадон”, где, уж поверьте, знают толк в хорошей литературе.







“Новогодние приключения игрушек” от двух замечательных авторов Ларисы Мавриной и Владимира Благова – история, полная желаний. Все на свете мечтают. Мечтают о чём-нибудь добром и хорошем. Дети мечтают о новых игрушках. А игрушки? Представьте себе - игрушки тоже мечтают. Эта история о плюшевом Зайчишке, который очень любил свою хозяйку и мечтал никогда с ней не расставаться… Почему же однажды, в новогоднюю ночь, он решил уйти куда глаза глядят? Что было дальше? Удалось ли верным друзьям найти его? Как помог героям Дедушка Мороз?







Вы окунетесь в волшебную сказку, иллюстрации к которой нарисовал потрясающий художник Павел Балод!



Кстати, а вы знали, что каждую ночь, когда дети и взрослые засыпают, игрушки оживают?



Или вот замечательная подборка зимних, завораживающе-снежных сказок Сергея Козлова про Ёжика и Медвежонка, которые, кстати, не вполне детские. В его книгах очень нежные и живые иллюстрации, и все они невероятно добрые и очень уютные. Здесь обязательно есть какой-нибудь зимний атрибут – снежинки, сугробы, метель, теплая шубка, растопленная печка и горячий чай… Все это вместе создает неповторимую предновогоднюю атмосферу ожидания чего-то очень-очень хорошего.







Почти абсолютный мировой бестселлер «Винни и Вильбур» Томаса Валери с его серией новогодних историй «Ведьмочка Винни встречает Новый год». Когда ведьмочка Винни и её чёрный кот Вильбур сочиняли письмо для Деда Мороза, они и представить себе не могли, кого обнаружат застрявшим в дымоходе в канун Нового года! Смогут ли Винни и Вильбур помочь доброму волшебнику? И получат ли дети свои подарки вовремя? Неужели Новый год под угрозой?



Во всём мире дети и взрослые с удовольствием наблюдают за забавными приключениями незадачливой ведьмочки Винни и кота Вильбура. Иллюстрации

Пола Корки сделали персонажей запоминающимися и знаковыми. Общий тираж книг превышает уже более 7 миллионов. Серия была удостоена почётной награды The Children's Book Award.







Если в вашей семье растет ребенок, наверняка на его книжной полке уже поселились волшебные сказки Андерсена, таинственные и романтичные сказки Гофмана, а рядом с ними – сказки Пушкина, Жуковского и Братьев Гримм.



Возможно, вы бережно храните несколько дорогих сердцу экземпляров, зачитанных и очень любимых с детства. Сейчас многие из них переизданы в разнообразных форматах, в отличном качестве и с потрясающим художественным оформлением.



Вместе с ними ваш малыш совершит множество маленьких путешествий и больших открытий, полных приключений, радостей и чудес. А, как известно, чудеса случаются с теми, кто в них верит!



В книжных магазинах “Исрадон” самый широкий выбор художественных произведений, нон-фикшн, ярких красочных изданий и новинок на любой возраст.



И даже если вы чего-то не найдете на полках, то сможете заказать и получить прямо из издательства самолетом в довольно короткие сроки.



Для любителей литературы и книжных фанатов в сети магазинов «Исрадон» есть постоянные скидки, очень приятные акции и распродажи на все праздники и события. А в ханукальные и предновогодние дни их особенно много.



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