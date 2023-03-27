



Врачи присоединяются к акции протеста в Иерусалиме

Врачи и другие медицинские работники присоединяются к забастовке и идут на массовую акцию протеста против реформы судебной системы у здания Кнессета в Иерусалиме. В толпе протестующих их легко узнать по форменным футболкам с логотипами медицинских учреждений.



Надав, психиатр в больнице Нетании, говорит, что он на акции протеста, чтобы защитить демократию ради израильской системы здравоохранения.



"В недемократических государствах государственная система здравоохранения работает не так, как в Израиле. Основные права, такие как равенство доступа пациентов к медицинской помощи, могут быть нарушены. Я лечу людей с зависимостями и из маргинальных слоев общества. Они могут потерять свои права на медицинскую помощь", — говорит он.



Аналу — клинический психолог из Тель-Авива — говорит, что уже наблюдает повышенный уровень тревожности, депрессии, симптомов газлайтинга и посттравматического стрессового расстройства среди своих пациентов. Она опасается, что ее рабочая нагрузка возрастет, если правительство не изменит курс.



"Демократия нужна, чтобы чувствовать себя счастливым, раскрывать свой потенциал и иметь чувство свободы воли", — говорит она.



Детский онколог Шуламит работает в Детском медицинском центре Шнайдер в Петах-Тикве. Она вышла на акцию протеста со своими коллегами из группы врачей, известной как "Белые халаты". Для нее протестовать как врач и как человек — одно и то же.



"Я участвовала в акциях протеста в других городах, но сегодня я хотела быть возле Кнессета, когда правительство объявит о своих решениях", — говорит она.