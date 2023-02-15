



Врачей ошеломил хвост у новорожденной, который продолжил расти

Врачей сельской мексиканской провинции ошеломило рождение девочки с хвостом, покрытым кожей и волосами, длина которого составила 5,7 см, а диаметр - 3-5 мм.



Малышка появилась на свет с помощью кесарева сечения без каких-либо заметных проблем со здоровьем или аномалий, за исключением отростка, содержащего мышцы и нервы.



Врачей удивил тот факт, что младенец не подвергался воздействию каких-либо инфекций или радиации, а оба родителя были абсолютно здоровыми. Более того, когда хвост укалывали иглой, малышка плакала, что свидетельствует о наличии нервных окончаний. Врачи сделали рентген, выяснив, что в отростке не было костей или других аномалий. То есть, он не является рудиментарным органом, вроде аппендикса, а представляет собой "настоящий хвост".



Спустя два месяца после рождения медики вновь решили проверить малышку, с удивлением обнаружив, что хвост за это время вырос пропорционально ее собственному росту. В итоге, врачи решили удалить хвост с помощью пластической хирургии. С тех пор, у девочки не было никаких проблем со здоровьем или осложнений.