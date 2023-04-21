



Врач: Заворотнюк осталось жить недолго

Врач-онколог Юрий Покровский считает, что дни российской актрисы Анастасии Заворотнюк "сочтены".



По данным российских СМИ, такой прогноз для онкобольной звезды сериала "Моя прекрасная няня" он озвучил недавно.



"Опухоль распространяется, задевает структуры мозга. Это говорит о серьезных непорядках с центральной нервной системой. Все печально и фатально, мы теряем человека. Вряд ли что-то поможет. Я думаю, что остался месяц, два максимум", - считает врач.



Покровского смущает молчание родственников больной Заворотнюк. Он считает, что либо они знают о скорой смерти актрисы, либо же боятся это признать.

