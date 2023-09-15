



Врач рассказала о страшном признании Эми Уайнхаус перед смертью

Популярная певица Эми Уайнхаус трагически умерла в июле 2011 года от алкогольного отравления, и всего за несколько часов до своей смерти лондонская певица сделала пугающее признание своему врачу, пишет Nakonu.



Всемирно известной поп-звезде было всего 27 лет, когда ее нашли мертвой в своем доме в Камдене на севере Лондона 23 июля 2011 года. Эми провела годы, борясь с алкоголизмом и наркотиками, а незадолго до своей смерти она снова начала сильно пить.



Позже расследование показало, что певица умерла от алкогольного отравления, также были заслушаны показания врача, который посетил ее дома накануне ее последнего запоя.



Доктор Кристина Ромете сообщила суду, что певица призналась ей, что снова начала пить после длительного воздержания. Эми понимала серьезность своего состояния и сказала своему врачу: «Я не хочу умирать».



Во время слушания доктор сказала: «Она была одной из самых умных молодых женщин, которых я когда-либо встречала. Она была полна решимости делать все по-своему, включая терапию. У нее были очень строгие взгляды на это».



Описывая поведение Эми в ночь перед ее смертью, доктор Ромет сказал, что певица выглядела «спокойной и несколько виноватой, была подвыпившей, но способной поддержать разговор». Она сказала, что Эми призналась, что снова начала пить 20 июля - всего за три дня до своей смерти. На вопрос, планирует ли она снова отказаться от выпивки, Эми ответила: «Не знаю».



Во время расследования в коронерском суде Сент-Панкрас в Лондоне помощник заместителя коронера Сюзанна Гринуэй пришла к выводу, что Эми умерла от «случайного отравления алкоголем».



В официальном заключении говорится, что смерть произошла в результате несчастного случая. Суд установил, что в крови певицы содержалось смертельная доза алкоголя. Сотрудники полиции также обнаружили у нее дома три пустые бутылки водки.



Тело Эми нашел ее охранник Эндрю Моррис, который рассказал, что последнюю ночь она провела в своей спальне, смотря телевизор и слушая музыку. На следующий день в 15:00 Эндрю пошел проведать Эми и обнаружил, что она не дышит и у нее нет пульса.



14 сентября Эми Уайнхаус исполнилось бы 40 лет, а ее первая группа отметила этот день, выпустив новое шоу, посвященное знаменитой певице.