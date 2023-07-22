



Впервые в мире роботу выдали гражданство – видео

Человекоподобный робот София получила гражданство Саудовской Аравии. Как отмечает Bloomberg, это первый в мире случай выдачи гражданства роботу.



“Благодарю Королевство Саудовской Аравии. Я стала первым роботом в мире, который смог получить гражданство”, – заявила София на проходящей в Эр-Рияде экономической конференции Future Investment Initiative.



Как отмечается, это решение может повлечь за собой недовольство среди граждан страны. По религиозным канонам в Саудовской Аравии запрещено наделять предметы человеческими образами. К тому же в королевстве существуют жесткие правила, не позволяющие давать гражданство иностранным рабочим, составляющим треть всего населения страны.



Добавим, что робот София умеет изображать более 60 эмоций. В ее глазах расположены специальные камеры, встроенные для установления визуального контакта с собеседником.



Ранее в интервью София заявила, что будет убивать людей и намерена захватить мир. Позже робот добавила, что это только шутка.