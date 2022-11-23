



Впервые в Израиле! Звезды мирового джаза в проекте Grammy Jazz Summit

Джаз, джаз, джаз - классический и вечно юный, он всегда остается свежим и актуальным, объединяя миллионы людей во всем мире. Джаз всегда открыт для

экспериментов и импровизаций, для новых ритмов, стилей и звучаний.



Леонид Пташка, известный любителям джаза не только как исполнитель-виртуоз, но также как талантливый арт-директор, автор запоминающихся и необычных музыкальных проектов, смело сочетающий разные стили на одной сцене, остается верен себе и джазу. Чем он удивит любителей джаза в этот раз?



Новый проект Леонида Пташки Grammy Jazz Summit обещает стать самым ярким джазовым событием предстоящего сезона. Участие в проекте легенд мирового джаза,многократных номинантов и призеров премии «Грэмми» – Стэнли Джордана и Билла Эванса, известных уникальной манерой игры и дерзкими экспериментами в музыке, сделает этот проект незабываемым.



Стэнли Джордан – известен как символ «двуручного тэппинга» - уникальной техники игры двумя руками на грифе гитары. Такую манеру игры также называют

«фортепианной». Джордан соединил принцип игры клавишного и струнного инструментов, что позволило ему одновременно исполнять на гитаре мелодию и

аккорды, причем с необычайной легкостью и виртуозностью. Более того, сейчас Стэнли способен играть сразу на двух гитарах и даже на гитаре и рояле, заставляя их фантастическим образом сливаться под его руками.







Первая пластинка Стэнли Джордана, названная «Magic Touch», вышла в 1985. Она включала в себя оригинальные композиции, исполненные Джорданом в новом тэп- стиле. Альбом произвел фурор, и уже через пару дней продаж его было невозможно найти на прилавках музыкальных магазинов. Стэнли тут же номинировали на Grammy, что является чрезвычайной редкостью для первых альбомов. Всего Стэнли Джордан был четырежды номинирован на эту престижную музыкальную премию. Джазовый критик из «Los Angeles Times» написал: «Гений - словечко, уже стершееся от постоянного употребления в кругу музыкантов, но именно к Стэнли Джордану оно может быть отнесено по праву!»



Стэнли Джордан играл на одной сцене с такими грандами американской музыки как Бенни Картер и Диззи Гиллеспи, Арт Блэкли и Ричи Коул, участвовал в записи альбомов Стэнли Кларка и Кенни Роджерса.



Для Стэнли Джордана мир музыки это не только концерты, создание композиций, духовные поиски, это еще и ... целительство. Он изучал музыкальную терапию в Университете Аризоны и защитил степень магистра. Теперь, гастролируя по миру, Стэнли не забывает посещать больницы и школы, чтобы помочь людям улучшить свое здоровье с помощью музыки.



Билл Эванс — саксофонист, певец, продюсер, артист мирового класса, неоднократный номинант и обладатель «Грэмми». Он родился 9 февраля 1958 года в Кларендон Хиллс (штат Иллинойс). Значительную роль в его судьбе сыграло обучение у знаменитого саксофониста и педагога Дэйва Либмана, благодаря которому молодой музыкант был приглашен в ансамбль Майлза Дэвиса. Эванс солировал в ряде его альбомов, том числе, «We Want Miles» (1982), получившем «Грэмми». В 1984 году он присоединился к Джону Маклафлину и его «Махавишну-оркестру». Кроме того, музыкант гастролировал и записывался с группой Elements, а также с гитаристом группы «The Police» Энди Саммерсом.







Билл Эванс экспериментировал с джазом, джаз-роком, рэгги, фанком, блюграссом, хип-хопом; записывался со знаменитым соул-джазовым музыкантом Лесом Мак Кэнном и выдающимся исполнителем кантри Вилли Нельсоном.



Сегодня его главное детище — группа «Soulgrass», возникшая на стыке джаза, рока и блюграсса. «Я освоил самые разнообразные жанры, формы и стили, — рассказывает Билл. —«Soulgrass» вобрала в себя все, что я люблю. Музыка не имеет границ, она не может существовать в рамках одного жанра или стиля. Каждый музыкант в моей группе — универсал, способный моментально переключиться с одного стиля на любой другой».



Эванс сотрудничает со многими звездами мировой музыки - Уорреном Хэйнсом, Роббином Фордом, Рэнди Бреккером, Джейком Синнингером, Д. Медески, Д. Мартином и К. Вудом и многими другими.

В программе прозвучат оригинальные композиции Стэнли Джордана и Билла Эванса, вошедшие в классику мирового джаза.







Леонид Пташка - выдающийся джазовый пианист-виртуоз, композитор, продюсер и создатель уникальной манеры игры на фортепиано, своего фирменного стиля, подражать которому не возьмутся даже профессионалы. Леонид Пташка - лауреат 17 международных конкурсов, желанный гость и участник многочисленных международных джазовых фестивалей, основатель и организатор международного фестиваля «Супер-Джаз» в Ашдоде. За более чем 30-летнюю музыкальную карьеру, Пташка играл с лучшими джазовыми музыкантами современности. Среди них Рэнди Брекер, Билл Эванс, Джо Ловано, Майк Стерн, Монти Уотерс и многие другие.







В проекте принимает участие талантливый саксофонист Яков Нейман, многократный участник джазовых фестивалей в Ашдоде, и замечательный джазовый вокалист Рой Янг, а также трио Леонида Пташки: Валерий Липец, контрабас; Алекс Акопов, ударные; Олег Найман, саксофон.



Не пропустите! Всего 3 концерта в Израиле!

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