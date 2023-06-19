



Впервые в Израиле: ярмарка электромобилей





Ярмарка электромобилей пройдет 29-30 июня в торговом центре Ofer Grand Mall в Петах-Тикве.



Ofer, крупнейший торговый центр в Петах-Тикве, принадлежащий группе Ofer Malls, впервые в Израиле проведет ярмарку электромобилей ведущих импортеров Израиля - открытую для широкой публики, вход бесплатный.







Ярмарка продлится два дня, в четверг и пятницу, 29-30 июня, на открытой парковке торгового центра Ofer Grand Mall, где будут представлены все ведущие модели, включая специальные льготы, пакет сделок с финансированием, страховкой, зарядной станцией и тест-драйвом на месте без необходимости предварительного согласования и все на месте.







Среди участников выставки такие бренды, как: SKYWELL, EV MOTORS, GEELY, Alden, EV Zuko, Lubinski, Afcon, ONE TALDOR, Метро, Леви Ицхак, Банк Дисконт, Итуран, Yanir Planning Systems, Пони, Одива, Грево, Ора, Битуах Яшир, EV SEVEN и Auto-Point.







Зрители выставки смогут получить консультации ведущих автомобильных экспертов - Боаза Корпеля и Кфира Кашрияна, которые будут сопровождать посетителей и давать профессиональные советы перед покупкой.







По словам Наоми Симан Тов, генерального директора Ofer Grand Mall: "Это первый раз, когда импортеры электромобилей представят все разнообразие электромобилей под одной крышей". По ее словам: "Мы рады быть партнерами в еще одном шаге, способствующем развитию зеленой, чистой и передовой энергетики. На ярмарке будут представлены новые технологии в этой области, новые модели и решения для потребителей, желающих перейти на электромобили, и все это по специальным и привлекательным ценам".