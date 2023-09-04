



Впервые в Израиле: истинно британская сеть мужской одежды Charles Tyrwhitt

Британская сеть магазинов мужской одежды Charles Tyrwhitt впервые откроет в Израиле сеть магазинов, которая к концу 2025 г. будет насчитывать около 20 филиалов.



Первый филиал откроется на этой неделе в молле Офер, крупном торговом центре в Петах-Тикве, на площади около 100 кв. м и с инвестициями в размере около 1,5 млн. шекелей.







Магазин спроектирован и спланирован международным архитектором Ником Поупом, главным дизайнером марки, и выполнен в той же концепции, что и флагманские филиалы в мировых столицах моды. В новом магазине будут представлены три категории британской марки: повседневная, деловая повседневная одежда и коллекция одежды, подходящей для торжественных мероприятий. Марка также включает в себя модные аксессуары для мужчин, такие как: обувь, ремни, галстуки, нижнее белье, запонки, носки и многое другое.







Penguin Group, принадлежащая бизнесмену Элиягу Климеру, обладает эксклюзивной франшизой в Израиле, и в ближайшие два года планирует открыть около 20 филиалов в Израиле, в том числе в Хайфе, Нетании, Тель-Авиве, Ришон Ле-Ционе, Иерусалиме и Беэр-Шеве.



Цены на продукцию марки в Израиле будут соответствовать ценам Charles Tyrwhitt в Англии, например: рубашки на пуговицах от 299 шекелей, брюки от 399 шекелей, костюмы от 1500 шекелей, рубашки поло от 275 шекелей, пиджаки от 899 шекелей, галстуки от 175 шекелей, обувь от 499 шекелей, кожаные ремни от 199 шекелей.







Ник Уилер, основатель компании, сказал по поводу открытия в Израиле: "Мы очень рады и гордимся тем, что открываем сеть на Святой Земле. В результате проведенных нами исследований израильского рынка моды мы выявили потребность в появлении классического европейского бренда, ориентированного на бизнесменов в Израиле, которые ищут классическую и индивидуальную моду на сегодняшний день, по справедливым ценам и без ущерба для качества, комфорта и стиля".

