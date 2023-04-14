



Впервые в истории Израиля - финал Чемпионата Европы по шоу

Дуэт Филоненко Денис и Сергеенко Анна – яркие представители танцевальной сцены Израиля, которые с успехом выступают на международных турнирах.

Одним из самых ярких выступлений этой пары стал чемпионат Европы по танцевальному спорту, который проходил в июне 2022 года в Словакии. Денис и Анна представляли Израиль в номинации "Шоу-танцы" и смогли попасть в финал этого престижного соревнования. Их постановка была основана на смешении различных стилей, таких как европейские танцы и современные танцы. Филоненко Денис и Сергеенко Анна продемонстрировали высокий уровень техники, чувственность и эмоциональную выразительность в своем выступлении. Их постановка была очень оригинальной и запоминающейся, что позволило им занять высокое место в рейтинге жюри. В итоге, израильская пара заняла 6-е место в финале этого престижного турнира.

Этот дуэт неоднократно побеждал на международных турнирах, представляя Израиль на высшем уровне. Они также активно выступают в Израиле, участвуя в различных танцевальных шоу и проектах. Недавно Филоненко Денис и Сергеенко Анна приняли участие в международном турнире по танцевальному спорту, который прошел в США. На этом турнире они продемонстрировали высокий уровень подготовки, техники и профессионализма, что позволило им занять четвертое место в своей категории. Таким образом, они не только продолжают радовать зрителей своими яркими выступлениями, но и показывают высокие результаты на международной арене, что дает возможность гордиться нашей страной.

Филоненко Денис и Сергеенко Анна – это талантливые и преданные своему искусству спортсмены, которые украшают танцевальную сцену Израиля и всего мира своими уникальными постановками и непревзойденной техникой. Мы гордимся нашими соотечественниками и желаем им дальнейших успехов в их творческом и спортивном пути.

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