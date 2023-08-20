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Впервые после ДТП: Ладу Дэнс буквально вынесли на сцену для выступления
20.08.2023 07:10 Алина Груднева

Впервые после ДТП: Ладу Дэнс буквально вынесли на сцену для выступления

Российская певица Лада Дэнс впервые после жуткой аварии вышла на сцену.

По данным Telegram-канала SHOT, чтобы не испытывать боль, ей пришлось накачаться препаратами.

Самостоятельно на сцену артистка выйти не смогла. Ее выносили помощники. Более того, поклонники заметили, что Лада Дэнс хромает.

Уточняется, что выступление знаменитости, которой еще предстоит пройти длительную реабилитацию, проходило под строгим надзором медиков. Что примечательно, команда артистки была категорически против ее выхода на сцену.

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