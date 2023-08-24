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Впервые после болезни: Мадонну с сыном подловили в аэропорту
24.08.2023 20:49 Алина Груднева

Впервые после болезни: Мадонну с сыном подловили в аэропорту

Певицу Мадонна папарацци впервые подловили в аэропорту после слухов о том, что она возобновила репетиции, прерванные из-за госпитализации на фоне серьезной бактериалогической болезни.

По данным Daily Mail, знаменитость вместе с сыном Дэвидом заметили в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Судя по кадрам, певица выглядела вполне здоровой. Он облачилась в черный наряд, закрыв свое лицо большими солнцезащитными очками и шляпой с широкими полями.

Сын Мадонны прибыл в аэропорт в брюках, кофте на молнии в тон. С собой мама и ее ребенок несли стильные сумки.

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