



Впервые номинированная Рианна выступит на премии "Оскар"

Барбадосская певица Рианна собирается выступить с песней Lift Me Up из фильма Marvel "Черная пантера: Ваканда навсегда" на премии "Оскар".



По данным Vanity Fair, это произойдет 12 марта.



Певица в этом году впервые номинирована на престижную "Оскар", в связи с чем намерена исполнить оригинальную песню из фильма. Композиция написана нигерийским певцом Темсом РиРи и режиссером "Черной пантеры" Райаном Куглером. Она посвящена покойному актеру Чедвику Боузману, который сыграл главную роль в первом фильме "Черная пантера". Он скончался от рака в 2020 году, из-за чего был потрясен весь мир.



"После разговора с Райаном и услышав его направление для фильма и песни, я захотел написать что-то, что изображало бы теплые объятия всех людей, которых я потерял в своей жизни. Я попытался представить, каково это было бы, если бы я мог спеть им сейчас и выразить, как сильно я по ним скучаю", — сказал Темс в заявлении о выпуске песни.