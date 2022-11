Впервые: младенец родился в ОАЭ и получил израильский паспорт

Посольство Израиля в Абу-Даби в четверг выдало первый в истории израильский паспорт маленькому гражданину, родившемуся в Объединенных Арабских Эмиратах.



Посол Амир Хайек приветствовал это событие и лично вручил паспорт родителям, у которых в мае родился сын - Матео Давид. Об этом сообщает i24News.



Мать Матео Даниэль - израильтянка, замужем за бельгийцем. Она сообщила журналистам, что ее сын получит и израильский паспорт, и бельгийский.



"Здесь, в Объединенных Арабских Эмиратах, Израиль высоко ценится. Я получаю большое уважение, когда говорю, что я израильтянка. Я горжусь тем, что нахожусь здесь и говорю это", - заявила она.





