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Впервые: младенец родился в ОАЭ и получил израильский паспорт
18.11.2022 17:10 Ольга Белозерова

Впервые: младенец родился в ОАЭ и получил израильский паспорт

Посольство Израиля в Абу-Даби в четверг выдало первый в истории израильский паспорт маленькому гражданину, родившемуся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Посол Амир Хайек приветствовал это событие и лично вручил паспорт родителям, у которых в мае родился сын - Матео Давид. Об этом сообщает i24News.

Мать Матео Даниэль - израильтянка, замужем за бельгийцем. Она сообщила журналистам, что ее сын получит и израильский паспорт, и бельгийский. 

"Здесь, в Объединенных Арабских Эмиратах, Израиль высоко ценится. Я получаю большое уважение, когда говорю, что я израильтянка. Я горжусь тем, что нахожусь здесь и говорю это", - заявила она.

 

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