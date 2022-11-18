Впервые: младенец родился в ОАЭ и получил израильский паспорт
Посольство Израиля в Абу-Даби в четверг выдало первый в истории израильский паспорт маленькому гражданину, родившемуся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Посол Амир Хайек приветствовал это событие и лично вручил паспорт родителям, у которых в мае родился сын - Матео Давид. Об этом сообщает i24News.
Мать Матео Даниэль - израильтянка, замужем за бельгийцем. Она сообщила журналистам, что ее сын получит и израильский паспорт, и бельгийский.
"Здесь, в Объединенных Арабских Эмиратах, Израиль высоко ценится. Я получаю большое уважение, когда говорю, что я израильтянка. Я горжусь тем, что нахожусь здесь и говорю это", - заявила она.
Another exciting moment.— Ambassador Amir Hayek (@HayekAmir) November 17, 2022
Issuing the first Israeli passport for an Israeli baby born in the United Arab Emirates.
🇦🇪🕊️🇮🇱 @IsraelMFA @israelintheUAE pic.twitter.com/wlM6vNzLnR