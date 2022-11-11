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Впервые: израильские F-35 сопровождали американские бомбардировщики
11.11.2022 08:18 Ольга Белозерова

Впервые: израильские F-35 сопровождали американские бомбардировщики

Два истребителя F-35 "Адир" израильских ВВС сопровождали два американских бомбардировщика B-52 над воздушным пространством Израиля на обратном пути бомбардировщиков из Персидского залива.

Это был первый раз, когда американские самолеты сопровождал израильский парк F-35, пишет Jerusalem Post. Отмечается, что обычно такое сопровождение осуществлялось с привлечением F-16.
 

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