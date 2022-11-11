Впервые: израильские F-35 сопровождали американские бомбардировщики
Два истребителя F-35 "Адир" израильских ВВС сопровождали два американских бомбардировщика B-52 над воздушным пространством Израиля на обратном пути бомбардировщиков из Персидского залива.
Это был первый раз, когда американские самолеты сопровождал израильский парк F-35, пишет Jerusalem Post. Отмечается, что обычно такое сопровождение осуществлялось с привлечением F-16.
שני מטוסי קרב מסוג ״אדיר״ (F-35i) ליוו היום שני מפציצים אמריקאיים מדגם B-52, אשר חצו את שמי מדינת ישראל בדרכם מהמפרץ>> pic.twitter.com/deeO44zWBf— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 10, 2022