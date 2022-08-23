



Впервые: ЦАХАЛ назначает женщину командиром дивизиона ПВО

Армия обороны Израиля впервые назначила женщину командиром подразделения ПВО.

Ею стала подполковник Ревиталь Баразани.

Она будет командовать 66-м дивизионом.

"Для меня большая честь командовать 66-м батальоном с богатой историей и важной и значимой ролью в защите неба страны", — сказала Баразани на церемонии.

По словам женщины, благодаря опыту и знаниям, которые она приобрела за эти годы, она вступает в должность, где у нее есть профессиональное, оперативное влияние и большая ответственность.