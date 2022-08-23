Впервые: ЦАХАЛ назначает женщину командиром дивизиона ПВО
Армия обороны Израиля впервые назначила женщину командиром подразделения ПВО.
Ею стала подполковник Ревиталь Баразани.
Она будет командовать 66-м дивизионом.
"Для меня большая честь командовать 66-м батальоном с богатой историей и важной и значимой ролью в защите неба страны", — сказала Баразани на церемонии.
По словам женщины, благодаря опыту и знаниям, которые она приобрела за эти годы, она вступает в должность, где у нее есть профессиональное, оперативное влияние и большая ответственность.
"זוהי זכות עבורי לפקד על גדוד רם 66, גדוד עם היסטוריה ענפה ותפקיד חשוב ומשמעותי בהגנה על שמי המדינה״.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 23, 2022
סא"ל רויטל ברזני, נכנסה הערב לתפקיד מפקדת גדוד רם 66 במערך ההגנה האווירית.
סא"ל ברזני, תשרת כאישה הראשונה בתפקיד כמפקדת גדוד לוחמי הגנ"א בחיל האוויר >> https://t.co/SCSuruZaJk pic.twitter.com/KBDkLSnXst